Худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков

Занимавший ранее эту должность Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков © Саша Савельева/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента культуры.

"В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.

Отмечается, что более 30 лет режиссер театра и кино, продюсер и педагог Эдуард Бояков руководит различными театральными проектами. Работал худруком МХАТ им. Горького, создал театры "Практика", "Политеатр" и Новый театр. Продюсер и режиссер постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ им. Чехова, режиссер уникального мультимедийного представления "Соборная площадь", созданного в 2024 году в кинопарке "Москино".