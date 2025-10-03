Бояков продолжит развитие серьезного репертуара Театра на Малой Ордынке

Новый художественный руководитель Эдуард Бояков отметил, что необходимо сохранить сложившиеся традиции, но при этом развивать театр как пространство постоянного поиска, движения и развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке в Москве, считает, что должен сохранить творческий импульс, привнесенный Евгением Герасимовым. Он полагает необходимым создание полноценного репертуара, заявил режиссер в разговоре с ТАСС.

"Театр на Малой Ордынке давно имеет собственную идентичность и устойчивую репертуарную линию. С приходом Евгения Герасимова театр получил свежий творческий импульс, появилась новая энергия, и моя задача - продолжить этот курс: сохранить сложившиеся традиции, но при этом развивать театр как пространство постоянного поиска, движения и развития. Я говорю о создании полноценного и серьезного репертуара, который является главным результатом для каждого репертуарного театра, где лицо театра не измеряется отдельными успехами или известными именами на сцене, хотя и хиты, и яркие артисты, безусловно, нужны и будут в наших спектаклях", - сказал Бояков ТАСС.

Он подчеркнул, что для него театр - это гармоничное сочетание разных форм и жанров: детского и взрослого, классического и современного, драматического и музыкального, поэзии и пластики. "Здесь традиции встречаются с современным языком, создавая уникальный, живой и цельный театр", - добавил Бояков.

Как сообщалось, занимавший ранее должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.