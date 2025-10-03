Музыкальный фестиваль "Пять вечеров" пройдет на пяти московских площадках

Ведущим концерта-открытия выступит музыковед Ярослав Тимофеев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Седьмой фестиваль Союза композиторов России "Пять вечеров" пройдет с 20 по 30 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского, Камерном зале Московской филармонии, Малом зале парка "Зарядье", Рахманиновском зале Московской консерватории и в ДК "Рассвет". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза композиторов.

"Фестиваль откроется программой "Музыка в движении": на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина исполнит произведение юбиляра Юрия Каспарова, написанное по программе "Ноты и квоты", а также сочинения финалистов конкурса "Партитура" - Георгия Федорова, Анастасии Дружининой и Дениса Курбанова", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Союза Карины Абрамян.

Ведущим концерта-открытия выступит музыковед Ярослав Тимофеев. Кроме того, в числе ведущих других вечеров фестиваля такие музыкальные критики и музыковеды как Богдан Королек, Элина Андрианова, Наталия Сурнина и Александра Нагорнова. "Они помогут понять новые сочинения и представят слушателям композиторов-современников", - добавила Абрамян.

Помимо "Музыки в движении" гостям фестиваля представят программы "Голоса настоящего", "Стихии", "Осколки угасшего времени". В них, как отмечают в пресс-службе, найдут отражение разные композиторские стилистики. "Финальной точкой станет "Медленная музыка" - программа с акцентом на созерцание", - обратили внимание в Союзе композиторов.

Проект даст возможность соприкоснуться с творчеством 35 российских авторов: ожидаются мировые премьеры Риада Маммадова и Игоря Яковенко, произведения Юрия Каспарова, Настасьи Хрущёвой, Ольги Бочихиной, Анатолия Королева, Эльмира Низамова, Сергея Зятькова, Екатерины Хмелевской, Ивана Наборщикова, Эдуарда Кипрского, Никиты Широкова и других мастеров. С полным списком участников и подробной программой можно ознакомиться на сайте Союза композиторов России.

"Союз композиторов традиционно приглашает к участию в фестивале ведущих исполнителей современной музыки - это Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, cолисты ГАРНА "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Студия новой музыки, OpensoundOrchestra, Intrada, N’Caged, Noesis, Трио имени М. Л. Таривердиева, дуэт Leivo, струнный квартет Камерного ансамбля "Солисты Москвы", Луиза Минцаева (арфа), Екатерина Мочалова (мандолина), Кристина Фиш (домра), Сергей Полтавский (виола д'амур), Антон Изгагин (виола да гамба), РиадМаммадов, Михаил Турпанов (фортепиано)", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России.