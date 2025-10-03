Nirvana выиграла суд против повзрослевшего младенца с обложки Nevermind

Суд постановил, что "ни поза, ни фокусное расстояние, ни постановка, ни контекст в целом не дают оснований считать, что на обложке альбома изображается откровенно сексуальное поведение"

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Спенсер Элден, сфотографированный в младенчестве для обложки альбома рок-группы Nirvana Nevermind и обвинивший ее в распространении детской порнографии, проиграл суд. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Элден обратился в суд в 2021 году, указав, что его имя и идентичность "навсегда связаны" с его коммерческой сексуальной эксплуатацией в несовершеннолетнем возрасте.