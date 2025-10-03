Концертный директор Успенской опроверг данные об отмене концерта в Екатеринбурге

Выступление перенесли с 3 октября на 21 ноября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Концерт российской артистки Любови Успенской, запланированный на 3 октября в концертном зале "Космос" в Екатеринбурге, не отменен, а перенесен на 21 ноября. Об этом сообщил концертный директор певицы в своей социальной сети.

"От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся!" - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене ближайших выступлений Успенской, в том числе концерта 3 октября в Екатеринбурге, по техническим причинам.