Культура

Реставрацию Итальянского павильона усадьбы Останкино планируют завершить до конца 2026 г.

По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, в павильоне сохранились оригинальные обои XVIII века
14:54
© Ксения Асафова/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты намерены завершить реставрацию в Итальянском павильоне усадьбы Останкино в Москве к декабрю следующего года. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"Это очень серьезная реставрация, здесь очень много вопросов, которые подкидываются нам уже в ходе самих работ, но мы рассчитываем, что Итальянский павильон будет завершен к декабрю 2026 года, а главный дворец - к декабрю 2027 года, но сразу напомню, что зимой дворец не работает, он встает в режим хранения, также и Египетский павильон будет закрываться", - сказал Кондрашев.

По его словам, в ходе работ выяснилось, что в Итальянском павильоне сохранились оригинальные обои XVIII века, благодаря тому, что бактерии, которые заводятся в обоях, вымерзали каждую зиму.

"Поэтому мы получили прекрасные образцы оригинальных обоев XVIII века, но вот этот переход от тепла к холоду, конечно, не мог положительно сказаться на остальных конструкциях. В целом же состояние было достаточное для реставрации. Главное в Итальянском зале это сочетание пилястров и зеркал, которые там были. Материал разнородный и <...> разной степени сохранности, в общем это очень трудоемкая и высоко профессиональная работа", - добавил Кондрашев.

Музей-усадьба "Останкино" - памятник русской культуры XVIII века. Он расположен в бывшем имении графов Шереметьевых на территории современного Останкинского парка. Архитектурный ансамбль объекта включает Церковь Живоначальной Троицы конца XVII века, дворец, парадный двор и парк. В этом году усадьбе исполняется 230 лет. 

