Путин в "Сириусе" послушал маримбу

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в открывшемся концертном зале "Сириус" послушал концерт для маримбы и струнного оркестра.

Солистом был лауреат международных конкурсов, лауреат І премии Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие" Андрей Тарануха (маримба). Вместе с ним концерт исполнял симфонический оркестр Государственного академического Мариинского театра, которым дирижировал народный артист России Валерий Гергиев.

Кроме того, был исполнен концерт для фортепиано с оркестром №1 Ференца Листа. Солировал лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие" Михаил Пироженко (фортепиано).

Ранее Путин рассказывал, как в годы жизни в Санкт-Петербурге виолончелист Сергей Ролдугин приглашал его на концерты и помогал постичь мир музыки. Президент признавался, что рос "в совсем простой семье", которая "далека была от музыки, от искусства". Но в старших классах школы Путин начал посещать концертный зал, филармонию, и постепенно визиты стали все чаще и чаще. Глава государства считает, что искусство в нем "воспитывало то, что по жизни всегда было нужно".