Лауреатами II премии "Пушкинская карта" стали 70 учреждений и 10 регионов

Премию вручили по 20 номинациям в восьми тематических блоках

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреатами II премии "Пушкинская карта. Премия" стали 70 культурных учреждений и 10 регионов России, передает корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей состоялась в Бетховенском зале Большого театра.

"Сегодня мы отметим заслуги органов власти и регионов России в сфере культуры, <…> которые имеют наиболее успешно реализованную программу "Пушкинская карта" в 2024 году. С 2021 года ребята купили по "Пушкинской карте" 95 млн билетов, что составляет почти 47 миллионов рублей. Это очень высокий спрос. И этот результат вашей с нами совместной работы", - сказала замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, предваряя церемонию награждения.

Премию вручили по 20 номинациям в восьми тематических блоках: театры, концертные площадки, музеи, библиотеки, образовательные организации, дома культуры, организации кинопоказа, а также регионы, наиболее успешно реализующие программу "Пушкинская карта".

Среди федеральных учреждений культуры победителями стали в том числе Мариинский театр, МХТ им. А. П. Чехова, Третьяковская галерея, Русский музей, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Российская государственная библиотека. Лучшей федеральной организацией кинопоказа были признаны "Синема парк" и "Киномакс".

Победителями в номинациях "Лучший театр, концертная площадка и музей Москвы" стали Московский театр оперетты, музей-заповедник "Царицыно" и Московский международный Дом музыки. Премию как лучший субъект России по реализации программы "Пушкинская карта" получили Удмуртская Республика и Республика Татарстан, а также Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская, Вологодская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.