Отреставрированный Египетский павильон усадьбы Останкино будет работать до 5 ноября

Во все дни запланированы экскурсии, а иногда спектакли и концерты

Редакция сайта ТАСС

© Ксения Асафова/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Египетский павильон столичной усадьбы Останкино, открывшийся в сентябре после реставрации, будет работать до 5 ноября, после чего закроется на зиму. Об этом журналистам сообщил директор государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково" Сергей Авдонин.

© Ксения Асафова/ ТАСС

"Открылся Египетский павильон, это завершение первого этапа реставрации Останкинского дворца, закрытого для приема посетителей больше 13 лет, до этого работавшего в таком усеченном режиме <...>. Наступает момент, когда наши экспонаты из музея-усадьбы Останкино начинают потихоньку возвращаться на свои исторические места, и теперь уже мы готовы презентовать это в их родных, подлинных, отреставрированных интерьерах. Египетский павильон будет работать до 5 ноября включительно, без выходных <...>, за исключением наступающего понедельника 6-го", - сказал Авдонин.

Он отметил, что во все дни запланированы экскурсии, в некоторые дни - спектакли, концерты. "Но, к сожалению, наступает уже зима, холодно, дворец неотапливаемый <...>. Весной планируем [открыться] с первого апреля, уже когда будет тепло", - пояснил директор.

Как отметил в разговоре с журналистами первый замруководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, для того, чтобы сохранить оригинальный паркет в павильоне, приходилось хранить его ровно в определенной прохладной температуре, с определенной влажностью, чтобы паркет не повело, не "скукожило", и чтобы его можно было установить на прежнее место.

Ранее сообщалось, что фасады и интерьеры Египетского павильона в столичной усадьбе Останкино отреставрированы.реставрационные работы включали восстановление более 700 кв. м подлинных художественных паркетов, дверных полотен с позолоченной и посеребренной резьбой, искусственного мрамора, элементов лепнины, исторических печей и скульптур сфинксов.