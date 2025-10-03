Гран-при фестиваля "Евразия.DOC" получил российский фильм "Враг номер три"

Победителем молодежного конкурса "Евразия.DOC: 4 минуты" стала творческая группа Алёны Такий и Сергея Назаренкова из Москвы

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Владимира Сумашедова "Враг номер три" был удостоен Гран-при IX Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", который проходил в Смоленске и Минске с 29 сентября по 3 октября.

Фильм рассказывает о художнике и мастере фотомонтажа Александре Житомирском, который во времена Великой Отечественной войны с помощью своего искусства пытался убедить врага сдаться: на фашистских солдат с самолетов миллионными тиражами сбрасывались агитационные листовки-пропуска в плен. Сумашедов поблагодарил сына Житомирского, "благодаря которому удалось снять этот фильм".

Были также определены три победителя фестиваля. Ими стали белорусский фильм "Выжившие" о малолетних узниках концентрационных лагерей, таджикистанский "Ягноб" о ягнобцах - хранителях древнего языка, происходящего от согдийского, и носителях уникальных традиций. Третьим победителем стал фильм "Птица Феникс Алексея Талая" о белорусском спортсмене-паралимпийце, мотивационном спикере и учредителе благотворительного фонда Алексее Талае, который в 16 лет лишился рук и ног после детонации мины времен Великой Отечественной войны.

Церемонию закрытия фестиваля транслировало агентство "Минск-Новости".

Лауреаты

Диплом лауреатов фестиваля получили фильмы "Детству вопреки", "В поисках смысла", "Визионер", "Челлендж вербовка", "Высота черная", "Нелюди", "Станция Восток. Русское сердце Антарктиды", "Тот, кто видит руками", "Дети войны… Дети победы!" "Победа. Одна на всех", "Чувственный контакт" и "Там, где дом".

Специальный приз председателя жюри получила российская картина "Ледовые капитаны" о работе трех атомных ледоколов "Вайгач", "Урал", "Сибирь"..

Молодежный конкурс

Победительницей молодежного конкурса "Евразия.DOC: 4 минуты" стала творческая группа Алёны Такий и Сергея Назаренкова из Москвы, представившая картину-размышление о войнах, конфликтах и победе "Восемьдесят".

Фестиваль проходил с 29 сентября по 3 октября в Смоленске и Минске. Всего в конкурсную программу вошло 35 фильмов. Жюри основного конкурса возглавил декан Высшей школы телевидения МГУ, журналист Виталий Третьяков. Белоруссию в жюри представляли председатель Национальной государственной телерадиокомпании республики Иван Эйсмонт и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Ежегодный фестиваль "Евразия.DOC" проводится с 2016 года, его главными задачами являются создание площадки для интеграционных культурных процессов на евразийском пространстве, выявление и поддержка талантливых документалистов, организация массовых показов качественного современного документального кино и дискуссий на актуальные общественно-политические темы. В 2025 году фестиваль прошел при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). ТАСС - информационный партнер фестиваля.