Бахрушинский музей представит выставку о Майе Плисецкой в Люксембурге

В экспозицию включат эскизы костюмов, театральные программы и плакаты, а также копии редких фотографий балерины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни" в Российском центре науки и культуры в Люксембурге 5 октября. Она будет доступна по 30 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Бахрушинский театральный музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с ее именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача - не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира - от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди - масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: мы уже представили проект в Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине", - приводятся слова директора музея Кристины Трубиновой.

Отмечается, что экспозиция будет посвящена жизни и творчеству балерины. В ней будут представлены эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий. Среди авторов снимков - Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов, запечатлевший ключевые моменты творческой биографии Плисецкой: последний выход на сцену в роли Кармен, исполнение "Умирающего лебедя" под аккомпанемент Мстислава Ростроповича и вечер "Ave Майя" в Новой опере.

По словам организаторов, отдельная часть выставки будет посвящена жизни Плисецкой вне сцены. В нее вошли портреты с супругом, композитором Щедриным, снимки с двоюродным братом - художником Борисом Мессерером, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном. На открытии выступит джазовый концерт Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой.

Представительства Россотрудничества в Люксембурге Марина Бочарова поблагодарила музей за возможность представить на площадке Русского дома в герцогстве выставку, посвященную балерине. "В Люксембурге, стране, которая интересуется балетом, невозможно было пройти мимо ее 100-летнего юбилея. Для местной аудитории и СМИ Плисецкая по-прежнему остается легендой русского и мирового балета. Она работала с лучшими хореографами, вдохновляла знаменитых кутюрье и гениальных художников, поэтов и зрителей", - отметила она.

Плисецкая - советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, прима-балерина Большого театра. Балерина, большую часть жизни отдавшая Большому театру, умерла незадолго до своего 90-летия 2 мая 2015 года.