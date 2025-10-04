Реклама на ТАСС
Кинопремия "Бриллиантовая бабочка"

Режиссеров из Таиланда могут номинировать на премию "Бриллиантовая бабочка"

Посол России Евгений Томихин пригласил кинематографистов подавать свои работы для участия в номинациях Открытой Евразийской кинопремии
Редакция сайта ТАСС
04:42

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Посол России в Таиланде Евгений Томихин пригласил таиландских кинематографистов номинировать свои работы на Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка". Об этом он написал в статье для газеты Bangkok Post.

"Учрежденная в этом году премия призвана отмечать выдающиеся достижения в киноискусстве, которые сочетают в себе творческое совершенство с сильным гуманистическим посылом. <...> Поскольку Россия и Таиланд продолжают укреплять свои культурные связи, кинематограф останется в авангарде этих усилий, являясь общим пространством, где красота, мысли и эмоции выходят за рамки политических и географических границ. Я хотел бы пригласить таиландских кинематографистов номинировать свои работы на эту многообещающую премию по адресу eurasianfilmacademy.com", - указал российский дипломат.

"Для Таиланда, где кинематограф пользуется огромной популярностью и где зрители становятся все более открытыми к разнообразным культурным влияниям, "Бриллиантовая бабочка" - это новый способ общения. Российское кино уже давно сочетает в себе глубокое повествование и общечеловеческую привлекательность. Наши фильмы классических режиссеров и современных авторов, исследующих современные реалии, находят отклик далеко за пределами России. С помощью этой премии мы надеемся создать новые возможности для таиландских кинематографистов и зрителей, чтобы по-новому взглянуть на российское и мировое кино", - отметил Томихин.

Глава российского диппредставительства подчеркнул, что "кинодипломатия не является новой концепцией для России в Таиланде". "На протяжении многих лет посольство организовывало фестивали российского кино в Бангкоке и других городах, демонстрируя как вечную классику, так и современные ленты. Эти мероприятия всегда привлекали широкую аудиторию и вызывали энтузиазм, доказывая, что кино говорит на универсальном языке. Таиландская публика имела возможность насладиться такими российскими фильмами, как "Вызов", "110", "Праведник" и "Времена года", а также фантастическим мультфильмом "Летучий корабль" и многими другими", - добавил он. 

