Умер актер Ремо Джироне из сериала "Спрут"

Ему было 76 лет

Ремо Джироне © Valerio Pennicino/ Getty Images for Lega Serie A

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Итальянский актер Ремо Джироне, известный ролью Тано Каридди в сериале о мафии "Спрут", умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

Джироне начинал свою карьеру в театре, но известность ему принесло телевидение. Его персонаж был введен в знаменитый сериал о сицилийской мафии "Коза ностра" в третьем сезоне ("Спрут 3"). Актер снимался на протяжении нескольких сезонов, Каридди покончил с собой в "Спрут 10".

Джироне сыграл десятки ролей, приняв участие в международных проектах, в том числе в фильме Бена Аффлека "Закон ночи" (Live by Night, 2016). Он также сыграл Энцо Феррари в американской картине "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari, 2019) с Мэттом Дэймоном.