Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище
Редакция сайта ТАСС
10:05
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка РФ Нина Гуляева будет похоронена 7 октября на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.
Читайте также
Голос детства. Каким был путь актрисы Гуляевой, озвучившей Ассоль и Чиполлино
Актриса умерла 3 октября в возрасте 94 лет.
"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Нина Ивановна будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным", - говорится в сообщении.
Прощание с артисткой пройдет в этот же день в МХТ имени А. П. Чехова. Отпевание состоится в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.