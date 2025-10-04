Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку РФ упокоят рядом с мужем

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка РФ Нина Гуляева будет похоронена 7 октября на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

Актриса умерла 3 октября в возрасте 94 лет.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Нина Ивановна будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным", - говорится в сообщении.

Прощание с артисткой пройдет в этот же день в МХТ имени А. П. Чехова. Отпевание состоится в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.