В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина"

Это связано с большим зрительским интересом к картине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова в Турции продлили на третью неделю из-за значительного интереса со стороны зрителей, сообщила ТАСС руководитель международной дистрибуции и копродукции Kunay Film Алина Арслантюрк.

"На данный момент фильм "Пророк. История Александра Пушкина" в Турции посмотрели свыше 9 тыс. зрителей, а кассовые сборы превысили 2 млн лир. Уже в первую неделю картина вошла в топ-10 бокс-офиса страны, заняв 8-е место - это большой успех для русскоязычного фильма и важный результат для компании Kunay, которая с прошлого года системно развивает прокат российского кино в Турции. Прокат фильма продлили на 3-ю неделю", - сказала она.

Так, популярность фильма возросла за счет креативных рекламных кампаний. Арслантюрк рассказала, что для фильма "Пророк" они попросили коллег из России прислать костюм Юры Борисова (исполнившего главную роль в картине) и сняли с турецким актером ролики о "гуляющем Пушкине по Стамбулу", которые стали вирусными. Она также отметила, что благодаря активной работе со школами, университетами и культурными объединениями им удалось привлечь внимание турецкой аудитории и продемонстрировать, что у российского кино есть свой зритель в Турции.

Кроме того, премьерный показ в Турции состоялся в историческом кинотеатре Atlas Sinemas. Работу представил режиссер фильма Феликс Умаров. "Во время рекламной кампании и гала-премьеры охваты в соцсетях превысили 1 млн человек. Сейчас мы продолжаем работу через специальные показы, открывая сеансы для школ с преподаванием русского языка, университетов, языковых курсов и культурных центров. Таким образом, проект стал не только заметным событием для русскоязычной диаспоры, но и начал формировать интерес к российскому кино среди турецких зрителей - что, безусловно, является важным шагом в развитии культурного обмена между нашими странами", - заключила она.

Фильм производства компаний "Централ партнершип" (входит в "Газпром-медиа"), "Кинослово", "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова" при поддержке Фонда кино.