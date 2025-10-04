Фильм "Лермонтов" Бакурадзе открыл кинофестиваль "Маяк" в Геленджике

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Фестиваль актуального российского кино "Маяк" открылся в Геленджике показом фильма "Лермонтов" режиссера Бакура Бакурадзе, передает корреспондент ТАСС. Картину зрителям представили автор, съемочная группа и актеры.

"Два года назад, проезжая мимо Пятигорска, я начал перечитывать все, что связано с гибелью Лермонтова, то, чего не читал раньше. Я так окунулся в эту тему, что она меня не отпускала, пока я не снял фильм" - поделился Бакурадзе, представляя картину. Говоря о фестивале, он подчеркнул, что "Маяк" отражает то, что происходит в российском кинематографе. В 2025 году режиссер возглавил жюри конкурса полнометражных фильмов.

Вместе с ним работы конкурсантов будут оценивать оператор Эдуард Гимпель, продюсер Сергей Мелькумов, актриса, сценарист и режиссер Евгения Громова, а также актриса, режиссер и сценарист Наталья Кудряшова. В жюри конкурса короткого метра вошли режиссер, сценарист Анна Кузнецова, продюсер Сергей Корнихин и кинооператор Екатерина Смолина.

Ведущей вечера стала актриса театра и кино Марианна Шульц. Картина с ее участием "Эра" режиссера Вениамина Илясова была показана на первом "Маяке". "Этот фестиваль нам всем очень нужен, потому что здесь мы можем посмотреть, оценить наше авторское, интеллектуальное, неординарное, умное кино", - подчеркнула ведущая.

Программный директор киносмотра Стас Тыркин подчеркнул, что каждый год организаторы удивляются уровню представленных работ. "Это, по-моему, символ большой надежды которую лично я, например, испытываю. <…> Прежде всего, самое важное, что мы делаем здесь - это отдаем честь российским кинематографистам, которые доверили нам свои талантливые картины, я уверен, они об этом не пожалеют. <…> То, что вы увидите на фестивале - это то лучшее, что снято в России в 2025 году из того, что мы можем показать", - сказал он на церемонии открытия.

Программа киносмотра

В конкурс полнометражных фильмов вошли девять картин: "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "Огненный мальчик" Надежды Михалковой, хоррор "Присутствие" Аполлинарии Дегтяревой, "Мой сын" Вячеслава Клевцова, "Фейерверки днем" Нины Вологой, "Картины дружеских связей" Сони Райзман, "Прозрачные земли" Дмитрия Давыдова, "Над вечным покоем" Светланы Проскуриной и "Хорошая жизнь" Татьяны Рахмановой.

Программа короткого метра, которая будет представлена 6 октября, включает фильмы "Беги, река!" (реж. Анастасия Остапенко), "Галлюцинат" (реж. Вета Гераськина), "Животные" (реж. Родригу Рибейру), "Игра в прятки" (реж. Амет Савенко), "Колыбель" (реж. Антон Веретенников), "Не отрывай глаза" (реж. Анна Медникова) и "Складки" (реж. Катерина Скакун).

Во внеконкурсную программу вошли четыре кинопроекта. Помимо фильма открытия "Лермонтов", зрители увидят специальный показ картины Михаила Калатозова "Летят журавли", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, российскую премьеру фильма "Новая волна" американского режиссера Ричарда Линклейтера - его покажут за месяц до выхода в прокат, а также телесериал "Маяк" режиссера Или Малаховой, первые две серии которого будут показаны в рамках последнего киносеанса.

О фестивале

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" проводится с 4 по 9 октября 2025 в формате пятидневного форума в Геленджике. Программа включает конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также спецпоказы. Организатором выступает фонд "Кинопрайм", поддержавший с 2019 года свыше 80 российских картин, многие из которых отмечены на ведущих международных кинофестивалях. В 2025 году кинофестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.