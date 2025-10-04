Сергею Безрукову вручили почетный знак "За заслуги перед Рязанской областью"

Его вручил глава региона Павел Малков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил почетный знак "За заслуги перед Рязанской областью" актеру Сергею Безрукову. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Хулиган. Исповедь" в Константинове. Яркая и невероятно трогательная постановка Сергея Безрукова, проникнутая любовью и уважением к жизни и творчеству Сергея Есенина. После спектакля вручил Сергею Витальевичу почетный знак "За заслуги перед Рязанской областью". Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка", - написал губернатор.