В Петербурге стартует театральный фестиваль "Балтийский дом"

Мероприятие пройдет с 5 по 18 октября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом" стартует в Петербурге под девизом "Место силы".

Череду показов откроет Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Кыыл Уола представлением пластического спектакля-олонхо "С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан" в постановке заслуженного деятеля Республики Саха Сергея Потапова.

"Я много ставил в национальных республиках и где бы я не был, меня всегда приглашали сходить на такие места - шаманские, ритуальные, мистические. По-христиански это, наверное, намоленные места. И в какой-то момент я понял, что театр - тоже место силы. Мне очень нравится этот девиз фестиваля. Потому что люди приходят в театр за энергией. Происходит контакт со зрителем, когда артист чувствует энергию зрительного зала и сам дает энергию зрительному залу", - сказал Сергей Потапов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. Режиссер добавил, что на фестивале будет показана российская премьера спектакля-эпоса, чему он очень рад.

Фестиваль пройдет с 5 по 18 октября при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Его участниками наряду с российскими коллективами станут театры стран Востока.

"Фестивалю исполняется 35 лет. За эти годы было очень много интересного. Были разные пути, разные дороги. Но была у фестиваля одна очень важная цель. Мы считаем одним из самых главных наших достоинств, что люди, которые к нам однажды приезжали, очень хотели к нам вернуться", - определила принципиальный гуманитарный посыл этого проекта художественный директор театра "Балтийский дом" Марина Беляева.

Зарубежные участники

Впервые в истории не только театрального Петербурга, но и всего мирового театра пересечет границы КНР приглашенный на фестиваль Театр из Тибета. Труппа покажет 11 и 12 октября спектакль "Гамлет" в постановке ведущего актера Народного театра Пекина и председателя Ассоциации китайских драматургов Пу Цуньсиня. Участники спектакля - его ученики, выпускники тибетского класса театрального факультета Шанхайской театральной академии, уже более 60 лет набирающей студентов с хорошими актерскими данными.

Во второй раз приедет на фестиваль индийский режиссер Раджат Капур, питающий большой интерес к русской классике. Театральная компания "Синематограф" (Мумбаи) 15 октября покажет в его постановке спектакль "Братья Карамжале" по мотивам романа "Братья Карамазовы", на котором зрители погрузятся в мир героев Федора Достоевского, перенесенный на индийскую почву.

Организаторы объявили 13 октября Днем Бахрейна, государства, соединяющего черты арабской, индийской и европейской традиций. Зрители познакомятся с двумя спектаклями "Театра Гильгамеш" - "Полная тишина" и "Шрук (восход) Мариам", а также посетят лекцию, посвященную истории костюма и декораций в персидском театре. Это событие произойдет в год 35-летия установления дипломатических отношений России и Бахрейна.

Гродненский областной театр кукол 16 и 17 октября покажет спектакль "Сымон-музыка" по мотивам поэмы Якуба Коласа в режиссуре Олега Жюгжды. Эту постановку, в которой переплетаются мотивы поэмы и народной сказки, называют настоящей энциклопедией белорусской жизни.

Режиссер Гульназ Балпеисова, выпускница ГИТИСа, уроженка Казахстана, 9 октября покажет спектакль "Улпан" (Казахский государственный академический театр для детей и юношества). Спектакль по национальному роману Габита Мусрепова "Улпан ее имя" расскажет о женщине, изменившей судьбу всего Казахстана.

Россия на "Балтийском доме"

Давний друг фестиваля Российский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина 16 и 18 октября представит две работы - поэтическую композицию "Константин Райкин. Своим голосом" и в постановке этого мастера - спектакль "Сирано де Бержерак", в котором занято молодое поколение артистов столичной труппы.

Театр имени Моссовета приглашен на фестиваль с комедией "Женитьба" в постановке Евгения Марчелли. Классическая гоголевская пьеса 7 октября предстанет в новом прочтении, с юмором и необычными сценическими решениями.

Еще один участник форума - драматург, режиссер и актер Евгений Гришковец, которого открыл много лет назад проходивший в "Балтийском доме" фестиваль "Монокль". Он покажет 14 октября моноспектакль "Как я съел собаку".

Фестиваль связывает давняя дружба с Российским институтом театрального искусства. На этот раз 10 и 11 октября на сцене ЦЕХЪ театра будет показан спектакль студентов мастерской Олега Кудряшова в постановке Татьяны Тарасовой "Я - Гамлет. Ошибка". Студенческий этюдный спектакль вышел за пределы вузовских стен и, по оценке экспертов, стал событием в современной театральной жизни.

Действующие лица

В рамках осеннего театрального праздника пройдут встречи зрителей с известными режиссерами, имеющими непосредственное отношение к биографии фестиваля. Каждый из них не только ставил спектакли на российской сцене, но и активно продвигал русский театр за рубежом, вырастил не одно поколение современных молодых художников. Это режиссеры с мировым именем, народные артисты России Валерий Фокин, Лев Додин, Генриетта Яновская и Кама Гинкас, возглавляющие театры двух столиц.

Встречи с ними под девизом "Действующие лица Балтийского дома" 6, 8 и 14 октября пройдут в отеле "Введенский", который каждый год радушно принимает гостей форума.

О фестивале

Фестиваль "Балтийский дом" проводится ежегодно, начиная с 1991 года, и считается одним из самых авторитетных театральных форумов Европы.

Основными его сценическими площадками являются помещения театра-фестиваля, дающие широкие возможности для творческих экспериментов. Основную программу составляют главным образом премьерные постановки, открывающие новые грани сценического искусства.

За время существования этого проекта в нем приняли участие более 100 театров из 30 стран мира. Причем год от года он расширяет свои географические границы, совершив в новых политических реалиях поворот с Запада на Восток.

Фестиваль удостоен премии ЮНЕСКО.