Хор Сретенского монастыря выступил в Венгрии по программе Дней духовной культуры РФ

Были исполнены, в частности, "С нами Бог" Павла Чеснокова, "Воскресение Христово видевше" из цикла "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова и "Символ веры" Александра Гречанинова

/Корр. ТАСС, Иван Лебедев

© Иван Лебедев/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 5 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Хор Московского Сретенского монастыря впервые выступил в Будапеште по программе Дней духовной культуры России. Концерт старейшего отечественного хорового коллектива состоялся вечером 4 октября в базилике Святого Иштвана - крупнейшем католическом соборе столицы Венгрии.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС регент хора Андрей Полторухин, для выступления "была подготовлена в первую очередь духовная программа из произведений российских композиторов". Были исполнены, в частности, "С нами Бог" Павла Чеснокова, "Воскресение Христово видевше" из цикла "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова и "Символ веры" Александра Гречанинова. Как подчеркнул художественный руководитель хора, в любом случае - будь то выступление в храме или концертном зале - ставится задача донести до слушателей духовное содержание этих произведений, в которых заложены высокие нравственные ориентиры. Были исполнены и светские композиции, закрывала концерт под аплодисменты публики знаменитая "Калинка".

5 октября хор Сретенского монастыря будет участвовать в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе в Будапеште - главном храме Венгерской епархии Русской православной церкви. "Для нас это возможность не отрываться от регулярной деятельности богослужения. Это прямая и главная обязанность хора", - отметил Полторухин.

После Будапешта хор выступит в рамках Дней духовной культуры России в Баня-Луке - столице Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, а также в Нови-Саде - втором по величине городе Сербии.

Универсальные ценности

Перед началом концерта посол России в Венгрии Евгений Станиславов напомнил, что дни духовной культуры проводятся в разных странах Минкультом РФ совместно с МИД и Русской православной церковью. Этот проект "призван знакомить зарубежную публику с ведущими российскими музыкальными коллективами и солистами и создавать возможности для контактов между профессиональными творческими сообществами", сказал дипломат.

По его словам, выступление хора Сретенского монастыря было задумано как центральное событие Дней духовной культуры России в Венгрии. "Знакомство с духовным наследием народа, особенно с традиционными ценностями, позволяет лучше понять генетический код нации, истинные мотивы ее поведения, ее историческое место в мировой цивилизации", - отметил Станиславов.

Он поблагодарил архиепископа Эстергомского и Будапештского, примаса Венгрии кардинала Петера Эрдё за предоставленную возможность провести концерт в базилике Святого Иштвана. "Здесь, в Венгрии, и светские, и духовные власти хорошо понимают и высоко чтят роль культуры как поистине универсальной общечеловеческой ценности, отказываясь принимать деструктивную практику отмены всего русского", - подчеркнул посол.

Программа Дней духовной культуры

Как отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, Россия и Венгрия "не снижают интенсивности взаимодействия в сфере культуры". "Отрадно, что творческий обмен и строительство культурных мостов между нашими странами продолжается на высоком уровне", - считает министр. По ее мнению, подтверждением этого стало проведение Дней духовной культуры России в Венгрии.

Ранее на этой неделе по этой программе в историческом зале Vigado в Будапеште прошел концерт Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Его участники провели открытую творческую встречу в Российском культурном центре (РКЦ) в венгерской столице. По мнению директора РКЦ Валерия Платонова, "российские музыканты и вокалисты буквально заворожили публику мастерством и оригинальностью художественного воплощения произведений самых разных жанров". Их выступления сопровождались увлекательными комментариями художественного руководителя ансамбля, заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко об истории и особенностях русских народных инструментов.

Важной частью программы стали открывшиеся в РКЦ фотовыставки "Кижи - возрожденный шедевр России" из собрания музея-заповедника "Кижи" и "Культурное наследие России" из фондов Русского географического общества. Программа Дней духовной культуры России в Венгрии завершится 6 октября выступлением квартета имени Валентина Берлинского в Музыкальной академии Ференца Листа.