В Москве прошла премьера мюзикла Басты "Любовь без памяти"

Мероприятие состоялось в "Вегас сити холле"

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьерный показ мюзикла Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, "Любовь без памяти" состоялся в "Вегас сити холле", передает корреспондент ТАСС. В основу представления легли песни музыканта, такие как "Сансара", "Медлячок", "Моя игра" и другие, а режиссером спектакля выступил Алексей Франдетти.

"Хочу поблагодарить наш талантливый коллектив. Не буду разделять по специальностям, ведь и продюсеры, и артисты, и все, кто верил в этот проект и помогал его реализовать, - это настоящая команда. Сегодня я был очарован тем, как мои песни звучат в исполнении профессионалов. Для меня это большой праздник", - сказал Вакуленко со сцены.

Сюжет мюзикла вдохновлен творческим путем Басты. Спектакль рассказывает о молодом музыканте Саше, который переезжает в Москву из Ростова-на-Дону с надеждой добиться успеха в музыкальной индустрии. В столице он знакомится со студенткой Катей, которая вскоре должна уехать учиться в Париж. Влюбленных ожидают интриги и испытания, которые им предстоит преодолеть. Всего в труппу вошли 39 артистов из более чем 1 тыс. претендентов. Главные роли Александра и Екатерины, прототипами которых является Баста и его жена Елена, исполнят актеры театра и кино Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Надежда Мисякова, Дарьяна Коровашкова. Кроме того, в мюзикле заняты народная артистка РФ Мария Аронова и актер Сергей Бурунов, исполнившие роль родителей Кати. Они предстали перед зрителями на экране.

Со сцены Вакуленко также поблагодарил поклонников и свою семью за поддержку во время работы над спектаклем. "Мне кажется, у нас получилась по-настоящему трогательная история об искренней любви, за которую стоит бороться. В нашем циничном мире по-разному оцениваются отношения между мужчиной и женщиной, но я всегда верил в простое, чистое и настоящее чувство", - заключил он.

Гости мюзикла

Премьеру посетил российский певец, солист и лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Он отметил, что обращение к жанру мюзикла говорит о желании музыканта подарить публике новые эмоции. "У концертов существует своя специфика и сложности, а хочется, чтобы музыка звучала чаще, поэтому многие артисты сейчас обращаются к театральной форме, что очень приятно. Крайне здорово, что появляются режиссеры, такие как Алексей Франдетти, которые берутся за такие сложные темы, как любовь, и не боятся ее осмысливать. Уверен, что это только начало, и нашу страну ждет множество прекрасных мюзиклов", - сказал он.

Гостем премьеры также стал композитор и продюсер народный артист РФ Игорь Матвиенко. После завершения представления в беседе с ТАСС он отметил, что мюзикл Басты будет пользоваться большим успехом. "Это прекрасная постановка, идеальная сценография, хорошие песни", - подчеркнул собеседник агентства.

Об авторах

Режиссером постановки стал лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти, ранее работавший с Вакуленко над музыкальной драмой "Маяковский". Автором спектакля выступил поэт Антон Аносов. Над мюзиклом также трудились театральный художник Анастасия Пугашкина, хореограф и балетмейстер Ирина Кашуба, а также художник по свету Иван Виноградов. В качестве продюсеров проекта выступили основатель группы компаний Kassir.ru Евгений Финкельштейн, медиаменеджер Николай Дуксин и основатель промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева. В заключение вечера Баста вместе со зрителями исполнил отрывок из песни ЧК (Чистый кайф).