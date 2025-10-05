Эксперт Свиблова: новая скульптура у ГЭС-2 напоминает о простом и важном

По словам главы Мультимедиа Арт Музея, "Садовая лопатка" демонстрирует связь с землей и конструктивные действия

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новая скульптура "Садовая лопатка" (2001) классиков поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген, представленная у Дома культуры "ГЭС-2" в Москве, демонстрирует связь с землей и конструктивные действия, а также напоминает зрителям о простом и важном. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась глава Мультимедиа Арт Музея (бывший Московский дом фотографии) искусствовед Ольга Свиблова.

Новый временный объект - красная версия скульптуры "Садовая лопатка" - сменил "Большую глину № 4" швейцарского художника Урса Фишера у Дома культуры "ГЭС-2" в пятницу утром. Как отметили в "ГЭС-2", принцип ротации художественных работ соответствует первоначальному замыслу архитектора Ренцо Пьяно.

"Безусловно, эта лопатка символизирует труд, связь с землей и конструктивные действия, которые мы можем совершать в жизни - например, возделывать землю, помогать чему-то расти. Это делает скульптуру значимой и актуальной. Вспомните герб Советского Союза с серпом и молотом - символами крестьян и рабочих. Лопатка же представляет более нейтральный и домашний образ; она напоминает о детстве. Дети с лопатками создают что-то конструктивное - домики из песка или маленькие садики. Это простые вещи, но они невероятно важны для человека", - сказала Свиблова.

Она отметила, что прием художников увеличивать знакомые предметы заставляет задуматься об их смысле и увидеть не только практическое, но и символическое значение. "Однажды Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген представили метлу и совочек для сбора мусора - увеличенные предметы, которые радуют нас своей очевидностью и полезностью в быту. Когда что-то просыпается, мы по-прежнему используем именно эти вещи. У них также была огромная скульптура - бинокль размером с высокий дом. Для чего это нужно? Чтобы смотреть вдаль, а не себе под нос, как часто происходит. Когда мы зацикливаемся на мелочах, теряем видение будущего", - подчеркнула собеседница агентства.

Кроме того, Свиблова добавила, что паблик-арт создается с учетом выбора места и его особенностей. В данном случае эксперт отметила, что на фоне светлого здания ГЭС-2 и Болотной набережной, которая вскоре покроется льдом и снегом, "Садовая лопатка" будет выглядеть "особенно выразительно".