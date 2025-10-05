Критик Бабичев назвал 90-е и начало 00-х "золотым временем" для продюсеров РФ

Евгений Бабичев отметил, что многие композиции того времени до сих пор популярны благодаря своей простоте и искренности

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Конец 1990-х и начало 2000-х стали периодом расцвета продюсерских проектов в российской музыке. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Это золотое время для российских продюсеров - 90-е и нулевые. У Игоря Матвиенко тогда залетало в топы практически все, что он делал - особенно песни для "Иванушки International", первые сезоны "Фабрики звезд" были невероятно классными. А группа "Любэ" того же Матвиенко покорила всю страну. У Максима Фадеева в тот момент рождался один хит за другим - от Глюкозы до проектов "Серебро". Каждая песня ложилась идеально на артиста и сразу становилась популярной", - сказал он.

Бабичев отметил, что многие композиции того времени до сих пор популярны благодаря своей простоте и искренности. "Мы до сих пор слушаем эти песни и восхищаемся, как же это было круто. А круто - потому что просто", - добавил критик.

Также он обратил внимание на то, что сегодня индустрия изменилась: масштабных продюсерских проектов стало меньше, а артисты чаще добиваются успеха самостоятельно - благодаря интернету и соцсетям.