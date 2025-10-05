В Индии пройдет Фестиваль российского кино в декабре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино в декабре вновь пройдет в Индии, сообщила генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.

На открытии второго Фестиваля индийского кино в Москве она отметила, что между странами сложилась "прекрасная традиция проводить такие фестивали по обмену". "Уже в декабре мы организуем российский кинофестиваль в Индии", - сказала Антонова.

Предыдущий фестиваль российского кино состоялся в Индии 12-15 декабря 2024 года, он прошел в двух городах - Мумбаи и Нью-Дели.