В Сочи стартует X Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира"

Он открывается 6 октября в Зимнем театре города

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Десятый Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" открывается 6 октября в Зимнем театре города Сочи и продлится до 12 октября. Нынешний юбилейный конкурс посвящен памяти его основателя и бессменного художественного руководителя - выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, сообщили ТАСС организаторы.

Григорович умер 19 мая 2025 года на 99-м году жизни. Через его конкурс "Молодой балет мира" прошло около 300 участников из 17 стран. Принципы, заложенные мастером, теперь будут реализованы его соратниками. Учредителями конкурса выступили Министерство культуры РФ, Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", Международная федерация балетных конкурсов.

"Юбилейный конкурс посвящен памяти его создателя и бессменного художественного руководителя Юрия Николаевича Григоровича. Имя выдающегося балетмейстера и педагога навсегда вписано в историю мировой и отечественной хореографии как символ высочайшего профессионализма, самоотверженности и бесконечной преданности своему делу. Для будущих поколений артистов и хореографов он навсегда останется безоговорочным авторитетом. Конкурс "Молодой балет мира" продолжает дело великого мастера, ежегодно открывает новые имена в мировом балете и дарит молодым талантам уникальную возможность проявить себя", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Об участниках конкурса и жюри

На конкурс было подано более 100 заявок из России, Белоруссии, Бразилии, Болгарии, Словении, Южной Кореи, Японии, Парагвая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Киргизии. По итогам отборочного тура в конкурсных просмотрах примут участие 70 молодых артистов.

В международное жюри этого года вошли видные деятели мирового балета, артисты и педагоги. В их числе - народные артисты СССР Маргарита Дроздова, Вячеслав Гордеев (Россия) и Валентин Елизарьев (Белоруссия), народная артистка России профессор Марина Леонова (председатель), художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев, генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов, прима-балерина Римской оперы, главный эксперт по балету и хореографическому образованию Министерства университета и исследований Италии Маргерита Паррилла, генеральный директор и художественный руководитель Генеральной дирекции государственных театров оперы и балета Турции Бадри Тан Сагтюрк, президент Ballet & Model AI и Сеульской школы балета классического и современного танца Чой Джун Сок (Южная Корея).

Как сообщили ТАСС организаторы, X конкурс "Молодой балет мира" пройдет в три тура, в его обязательную программу, помимо академической классики, в этот раз включено исполнение народно-характерного танца из широкого балетного репертуара. А номер современной хореографии должен быть создан на музыку П. И. Чайковского. В ходе конкурса его участники ежедневно будут иметь возможность заниматься в классах известных балетных педагогов.

На открытии конкурса выступит Краснодарский театр балета Юрия Григоровича. На сцене Зимнего театра будет представлен легендарный балет "Спартак" в хореографии Григоровича. Главные партии исполнят прима-балерина Большого театра России народная артистка РФ Анна Никулина и премьер Большого театра России Игорь Цвирко.