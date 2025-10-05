В Большом театре отметят 130-летие со дня рождения Есенина

В исполнении ведущих солистов оперной труппы прозвучат песни и романсы на стихи поэта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России представит 6 октября на Новой сцене музыкально-литературную композицию "Я помню, любимая, помню…", посвященную 130-летней годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Прозвучат песни и романсы на стихи поэта в исполнении ведущих солистов оперной труппы, приглашенных солистов и оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова, а также стихи Есенина и воспоминания современников о нем", - рассказали о программе вечера в пресс-службе.

Там отметили, что автором сценария, режиссером-постановщиком и композитором программы является народный артист СССР Борис Акимов. В прошлом - танцовщик, а ныне - педагог балетной труппы Большого театра. "Борис Акимов - всеобщий театральный любимец, он славится беспримерным дружелюбием и никогда не теряет своей увлеченности театром, балетом, музыкой, окружающими людьми. Бьющая через край творческая энергия подвигла его не только на сочинение музыки, но и стихов. Премьера его есенинской композиции состоялась в Большом театре в 1995 году. Тогда 30-летие своей творческой деятельности Борис Акимов посвятил столетию со дня рождения поэта. Затем эта композиция неоднократно исполнялась в концертном зале имени П. И. Чайковского", - сообщили в пресс-службе.

Сам Акимов признался, что для него сегодняшний есенинский вечер в Большом театре важный и ответственный. Он также перечислил произведения Есенина, которые прозвучат в программе. В их числе - "Отговорила роща золотая...", "Форма", "Дорогая, сядем рядом...", "Я помню, любимая, помню...", "Отойди от окна", "Черемуха", "Сыпь, тальянка, звонко..." и другие.

Стихи поэта и воспоминания о нем прочтет артист театра и кино Владимир Завикторин. В концерте примут участие Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Василий Соколов (баритон), Алексей Татаринцев (тенор), Михаил Губский (тенор), Владимир Кудашев (бас), Михаил Гужов (бас). За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Евгений Волчков, заключили в пресс-службе Большого театра.