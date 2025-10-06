В ГИМ откроется выставка экспонатов из музея-заповедника "Царское Село"

Экспозицию можно будет посетить с 19 октября по 13 апреля

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) с 19 октября по 13 апреля представит экспонаты из музея-заповедника "Царское Село" в рамках проекта "Сокровища императорских резиденций". Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

"Я надеюсь, что выставка, торжественное открытие которой пройдет 18 октября 2025 года, станет одним из самых значимых и ярких наших проектов. Для зрителей она будет доступна с 19 октября по 13 апреля. <…> Поскольку я историк, для меня понятие "Царское Село" связано не только с именем нашего любимого поэта Александра Пушкина, но в большей степени с деятельностью и жизнью российских императоров, прежде всего императрицы Екатерины II, которая сделала много для создания и украшения этого уникального комплекса, не имеющего аналогов в мире", - сказал он.

Как подчеркнула директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, часть экспонатов вывозится за пределы музея-заповедника впервые. "Коллекции сформированы самими императрицами или императорами в соответствии с вкусами и внутренними приоритетами", - сказала она.

Так, посетители музея смогут ознакомиться с коллекцией памятников янтарного искусства: шкатулками XVII - начала XVIII века, игровыми досками для шашек, шахмат и трик-така, а также предметами личного обихода. Эти раритеты связаны с покупкой Петром I панелей Янтарного кабинета, созданных немецкими мастерами для прусского короля.

Отдельный раздел выставки будет посвящен русским военным мундирам императоров, великих князей и наследников царской семьи, а также дамским мундирным платьям императриц и великих княжон. Среди них будет представлено шефское мундирное платье Екатерины II, выполненное из бархата с золотой отделкой и соответствующее форме . Также впервые будут выставлены образцы мебельного искусства из исторической коллекции Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца, многие из которых не имеют аналогов в мировой практике. В их числе стол, украшенный серебром (1780-е годы), созданный в мастерской А. Барбазана, а также ломберный стол восточной работы, инкрустированный перламутром и черепахой.

Живопись будет представлена на выставке полотном "Царскосельская карусель" Ораса Верне, а также произведениями итальянских мастеров на библейские темы, включая "Мадонну, читающую книгу" Федерико Барроччи. Экспозицию дополнят императорские детские сани, коляска и доспехи "золотого" Радостного и "черного" Печального рыцарей, ранее не выставлявшиеся. "Любая вещь, которая будет представлена в ГИМ, имеет свою историю, а также мемориальное и художественное значение", - заключила Таратынова.