Кехмана убрали из списка руководителей МХАТ на сайте театра

В списке руководителей остались Татьяна Доронина и Галина Полищук

Владимир Кехман © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Владимир Кехман больше не значится в списке руководителей МХАТ им. Горького на официальном сайте театра, убедился корреспондент ТАСС.

29 сентября источник рассказал агентству о том, что Кехман был снят с должности генерального директора МХАТ им. Горького. Впоследствии информация была подтверждена соответствующим приказом Министерства культуры РФ, который появился в распоряжении ТАСС. Официальных сообщений от Минкультуры и самого Кехмана до сих пор не поступало.

На сайте театра Кехман значился генеральным директором вплоть до 6 октября. Сегодня в списке руководителей МХАТ остались народная артистка СССР Татьяна Доронина (президент) и Галина Полищук (главный режиссер).

Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.