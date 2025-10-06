Во ВГИКе открыли фестиваль спектаклей "Точка А"

В рамках мероприятия прошла дискуссия о театральном искусстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие III Международного студенческого фестиваля - конкурса спектаклей "Точка А" состоялось на Московской сцене Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), передает корреспондент ТАСС. В рамках мероприятия прошла дискуссия о театральном искусстве.

Так, в "битве за будущее театра" гуманоидный робот Гарик и режиссеры Алексей Свиридов и Юрий Ярушников представили три стороны театрального искусства - классическую, современную и инновационною. Модератором выступил актер Олег Голуб. Во время дискуссии они обсудили изменения, через которые прошла театральная культура, ее задачи и будущее. "Людям необходимо длительное время тратить на репетиции, отдыхать между спектаклями, в конце концов, они могут болеть. Я твердо уверен, будущее за роботами-актерами. Одна репетиция и бесконечное число спектаклей", - ответил робот на вопрос, каким будет актер будущего.

Также гостям представили небольшие лекции. Ярушников продемонстрировал студентам технологию производства кино stagecraft, позволяющую экономить бюджет работы с помощью замены сложных декораций LED-экранами и трекингом камеры. Исследователь Никита Букреев рассказал о своем проекте, позволяющем ароматизировать фильмы, игры, выставки с помощью системы продвинутых диффузоров. В свою очередь основатель конкурса ИИ-фильмов Павел Перегудов научил молодых актеров воплощать свои идеи с помощью нейросетей.

"Точка А" - первый в России открытый студенческий театральный фестиваль, объединяющий на одной сцене региональные театральные вузы и студентов непрофильных учебных заведений. Название смотра символизирует отправную точку на пути участников и их шанс заявить о себе.

Фестиваль проходит с 6 по 12 октября, в финале свои работы покажут 15 студенческих коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, они будут бороться за победу в театральных номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая мужская и женская роль", "Лучший актерский ансамбль" и "Лучший театральный любительский коллектив". Председателем фестиваля является ректор ВГИКа Владимир Малышев, сопредседателями конкурса - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ректор Щукинского училища Евгений Князев. В состав жюри вошли известные деятели культуры: художественный руководитель Московского театра "Покровка. Театр" Дмитрий Бикбаев, театральный критик Марина Райкина, актер и режиссер Андрей Казаков, актриса Лидия Вележева, режиссер Андрей Кузичев, актриса Ольга Прокофьева.

"Точка А" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

