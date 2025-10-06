В Петербурге пройдут выставка и кинопремьера к юбилею Светланы Крючковой

В июне актрисе исполнилось 75 лет, а в октябре исполнится 50 лет ее работы в БДТ

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) отметит выставкой и премьерным кинопоказом две знаковых даты из жизни народной артистки России Светланы Крючковой. В июне актрисе исполнилось 75 лет, а в октябре исполнится 50 лет ее работы в БДТ.

Выставка откроется во вторник в Большом зрительском фойе театра и будет работать до 23 октября.

"На выставке зрители смогут увидеть много редких фотографий из спектаклей, с репетиций, из закулисной жизни. А весной мы непременно встретимся в театре на моем юбилейном вечере "Полвека в БДТ", где я расскажу о важных моментах своей жизни и о людях, с которыми меня свела судьба, буду читать любимые стихи и петь любимые песни", - прокомментировала журналистам это событие Светлана Крючкова.

Также к юбилеям приурочен показ новой киноработы артистки: 9 октября на Основной сцене БДТ зрители смогут посмотреть художественный фильм режиссера Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки", где главные роли сыграли Светлана Крючкова и Александр Адабашьян.

"Это фильм про мудрость, спокойствие, терпение и прощение двух пожилых людей. Про их оптимизм и любовь к друг другу и к жизни. Всего этого сейчас не хватает многим людям, особенно молодым. Поэтому к этим старикам, к их теплу и дому тянутся, как к огню, те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка. Фильм замечательный, и я рада, что зрители увидят его в моем родном театре", - рассказала актриса.

Уроженка Кишинева, Светлана Крючкова начинала свой профессиональный путь в Москве, где окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного театра. Переехав в Ленинград, она по приглашению Георгия Товстоногова стала актрисой БДТ. Сыграла на этой сцене множество ролей, в числе которых - Люба в "Фантазиях Фарятьева", Аксинья в "Тихом Доне", Купавина в "Волках и овцах", Мамаева в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты", Раневская в "Вишневом саде", Бабуленька в "Игроке", Фру Элен Алвинг в "Привидениях".

Кинороли и награды

Среди наиболее известных киноработ актрисы - "Большая перемена" , "Не может быть!" , "Старший сын" , "Женитьба", "Безымянная звезда" , "Родня" , "Утомленные солнцем", "Похороните меня за плинтусом", "Ликвидация", "Одесский пароход".

Светлана Крючкова награждена премией "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Она лауреат Царскосельской художественной премии и дважды - премии "Ника". Среди ее наград - почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".