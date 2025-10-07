Умер автор песни "Гули-гули" Алексей Степин

Композитору было 57 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский певец, композитор, поэт и продюсер Алексей Степин, известный по песням в жанре шансон "Гули-гули", "Ты не балуй", "Долюшка-доля" и другие, умер в возрасте 57 лет 6 октября. Об этом сообщили во ВКонтакте Радио Шансон.

"Умер певец, композитор и поэт Алексей Степин. Его хиты "Долюшка-доля", "Гули-гули", "Ты не балуй", "Дорога да гитара" и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет. 5 сентября артист отметил 57-летие", - говорится в сообщении.

Алексей Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 1990 году начал сольную карьеру артиста. Первую известность ему принесла песня "Прощай, прощай, Казань родная". Выпустил первый официальный альбом "Не плачь, Анюта" в 1995 году. После сотрудничества с продюсером Александром Толмацким Степин стал известен с хитом "Гули-гули", который исполнила Надежда Бабкина. Затем он вернулся к шансону с альбомом "Дорога да гитара". Также Степин писал песни для Ольги Стельмах, Александра Стволинского и Алексея Воробьева.