В старейшем русском театре на Кавказе впервые поставят "Вишневый сад"

Поставила спектакль народная артистка Российской Федерации Наталья Зубкова

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова впервые за 180-летнюю историю представит спектакль "Вишневый сад". Премьера состоится в ноябре 2025 года, сообщил директор театра Сергей Панюков.

"Театр замахнулся на большую постановку, мы решили поставить "Вишневый сад" Чехова. Спектакль очень сложный, идет не в каждом театре. Если его ставить, то ставить качественно. Приглашен легендарный режиссер из Москвы Борис Афанасьевич Морозов, он приехал с московской командой. Очень мощные декорации, костюмы. "Вишневого сада" у нас не было ни разу за 180 лет [существования театра], в ноябре будет премьера", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

В октябре 2025 года ставропольский театр открыл 181-й театральный сезон. К нему были подготовлены две премьеры, в том числе спектакль на основе записок нескольких бойцов специальной военной операции "За други своя".

"Поставила спектакль народная артистка Российской Федерации Наталья Павловна Зубкова. На мой взгляд, спектакль получился очень качественный, глубокий. Даже форма, которую используют актеры, привезена с передовой. У сотрудницы театра муж принимает участие в специальной военной операции, нам доставили форму, которая на наших бойцах прошла боевые действия", - пояснил Панюков.

Труппа Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова состоит из более 30 актеров, среди которых есть почетные деятели искусств РФ, заслуженные артисты РФ и народная артистка РФ. Учреждение является первым русским театром на Кавказе.