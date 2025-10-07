В конкурсе "Наше поколение" будут участвовать дети со всех континентов

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что этот проект является дипломатией, которая смотрит в будущее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дети со всех континентов принимают участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Я поздравляю организаторов с тем, что география конкурса у нас растет, у нас все больше и больше исполнителей.<…> У нас [участвуют] все континенты и у нас границ нет. Это еще раз показывает, что наша страна открыта для связи, наша страна не выстраивает барьеры, наша страна объединяет, наша страна распахивает объятия, - сказал он на пресс-конференции ТАСС, посвященной конкурсу. - Мне очень приятно, что распахиваем мы объятия который год подряд в отношении детей".

Кроме того, Алимов отметил, что для внешнеполитической деятельности это настоящая дипломатия. "Я об этом говорил и буду говорить. Это настоящая культурно-гуманитарная дипломатия. Ее значение увеличивается и с тем, что детский конкурс - это дипломатия, которая смотрит в будущее. Это дипломатия и сегодняшнего дня, и завтрашнего дня", - подчеркнул директор департамента МИД РФ.

"Наше поколение" - открытый международный конкурс, который проводится в России третий год подряд, он смог стать достойной альтернативой "Детскому Евровидению" и превзойти оригинал по уровню организации и подготовки его участников", - пояснили в пресс-службе конкурса.

Главный организатор и учредитель конкурса - Центр творческого развития "Академия современного искусства". Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Стратегический партнер конкурса - Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".