Фестиваль "Южная сцена" соберет в Нальчике театры Северного Кавказа и Закавказья

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Южная сцена", который пройдет в Нальчике (Кабардино-Балкария), соберет на одной площадке театры Северного Кавказа и Закавказья. Артисты покажут постановки русских классиков и национальных драматургов, сообщили в Министерстве культуры КБР.

"Международный театральный фестиваль "Южная сцена" пройдет в Нальчике с 13 по 18 октября. В программе - спектакли театральных коллективов из Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Южной Осетии и Кабардино-Балкарии", - сообщили в ведомстве.

Ингушский госдрамтеатр им. И. Базоркина привезет в Нальчик "Хануму" Цагарели, Чеченский госдрамтеатр - "Кровавую свадьбу" Лорки. Актеры Юго-Осетинского госдрамтеатра им. К. Хетагурова - "Мизантроп" Мольера. Артисты из Абхазии - "Горсть земли" Шинкубы. Дагестан представит Лакский государственный музыкально-драматический театра им. Э. Капиева.

На фестивале покажут также новые постановки национальных театров КБР. Кабардинский госдрамтеатр им. А. Шогенцукова - пьесу Чехова "Вишневый сад". Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева готовиться к премьере "Мещан" по Горькому.

В программе фестиваля состоятся круглые столы и мастер-классы по актерскому мастерству.