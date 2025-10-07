В Центре Вознесенского представили выставку "Светлая оттепель"

Гости могут посетить экспозицию с 8 октября 2025 года по 18 января 2026 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Светлая оттепель" открылся в Центре Вознесенского в рамках II сезона "Центра исследований оттепели", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция доступна для посетителей с 8 октября 2025 года по 18 января 2026 года.

"Светлая оттепель" - это пространство эксперимента и новаторства, затронувшего все сферы жизни: от новой музыки и синкретического визуального искусства до кинематографа, световой архитектуры, дизайна выставочных и городских пространств, научных открытий и адаптации утопических идей русского авангарда к практике производства, освоения космоса и других прежде невиданных областей", - подчеркивают организаторы. На выставке представлено светозвуковое искусство и инженерные опыты, которые модернизировали городскую среду оттепельного периода.

В противовес весеннему выставочному проекту "Темная оттепель" - об оборотной стороне советской культуры 1960-х годов - "Светлая оттепель" исследует культурные, научные и социальные явления, которые "осветили" и изменили повседневную жизнь и визуальную среду современности, а также мир советского человека. Центральной темой проекта является история студенческого конструкторского бюро "Прометей", основанного в 1962 году при радиофакультете Казанского авиационного института. Это бюро объединило визионеров и первопроходцев медиа- и видеоарта со всего Советского Союза.

Мастера "Светлой оттепели" - Булат Галеев, Сергей Зорин и Вячеслав Колейчук, разрабатывали световые приборы и устройства для визуальной релаксации, а также создавали рекомендации по организации интеллектуального досуга и пытались предсказать будущее художественных практик. Первопроходцы кибернетического искусства в СССР, следуя принципам насмотренности и открытости, объединяли вокруг себя интеллектуалов, вдохновленных технологической эстетикой и космосом. "Прометеевцы" создали уникальную культурную среду, где могли обмениваться идеями с мировыми деятелями искусства и работать над проектами для космонавтов.

"Общая тенденция "оттепели" в искусстве вызвала интерес к технологическим экспериментам, продолжившим традиции русского авангарда, и сотрудничеству между "физиками" и "лириками". <…> Светомузыка, по мнению технооптимистов "оттепели", воплощала синтез научного, технического и художественного и расширяла привычное восприятие пространства, города и космоса", - отметила директор Фонда поддержки аудиовизуального искусства "Прометей" им. Булата Галеева Анастасия Максимова.

Выставка также реконструирует Музей светомузыки, действовавший в Казани в 1970-1980-х годах, и объединяет участников первого фестиваля медиаискусства "Свет и музыка". Она демонстрирует вклад казанских художников, таких как Константин Васильев и Алексей Аникеенок, в развитие медиаискусства. Центр Вознесенского впервые представил работы окружения "прометеевцев": изобретателя и создателя Оптического театра Сергея Зорина, кинетистов и оп-артистов Александра Григорьева и Вячеслава Колейчука, включая неизданную музыку Станислава Крейчи, созданную на фотооптическом синтезаторе "АНС".

Дополнительная программа

Экспозицию дополнит публичная программа, углубляющая основные темы и направления светозвукового искусства. Особое внимание уделят художникам, чьи новаторские работы определили язык искусства "оттепели". В рамках мероприятий пройдет блок, посвященный истории советских синтезаторов и культуре энтузиастов электроакустических инструментов, а также интересу авангардных композиторов к новым звуковым технологиям. Кинопрограмма под кураторством Максима Павлова представит эксперименты с абстрактной анимацией и видеоартом, а также жанровое советское кино с визуальными эффектами, созданными под влиянием кинетистов.

Организаторы

Выставка подготовлена совместно с Фондом развития аудиовизуального и технологического искусства "Прометей" имени Булата Галеева и приурочена к 85-летию пионера в области медиа-арта в СССР, философа Булата Галеева. Работы и материалы для выставки также предоставляют архив Вячеслава Колейчука, АНО "Центр "Зорин-Арт", Музей Константина Васильева (Казань), частная коллекция Надира Альмеева.