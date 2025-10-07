В Москве прошла премьера фильма "Никита" в честь 80-летия Михалкова

Режиссер Николай Бурляев отметил, что снимает документальные фильмы только о "судьбоносных людях" в его жизни

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьера фильма народного артиста России Николая Бурляева "Никита", посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, Героя Труда РФ Никиты Михалкова состоялась в большом зале Мастерской "12". Как отметил ТАСС режиссер, картина не представляет собой серию интервью, скорее "интимную беседу двух друзей", приоткрывающую в Михалкове такие грани его выдающейся личности, что не были замечены прежде.

21 октября Никите Михалкову исполняется 80 лет. Премьеру документальной картины Бурляева о Михалкове посетили известные деятели кино и театра, культуры, политики и СМИ. Так, в зале присутствовали генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, заслуженный деятель искусств РФ советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Владимир Грамматиков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с журналистами она отметила, что Михалков не просто созерцает действительность в качестве художника, а сопереживает и проживает со своим народом все взлеты и падения.

"Я вижу его неравнодушие и сопереживание тому, чем и как живет народ. Это не созерцание художника через просто призму своего взгляда, это сочувствие, сопереживание и проживание со своим народом. <...> В этом и есть истинное величие художника. Не просто отстраненно наблюдать, а проживать каждую секунду, помогать и творить во благо. Я думаю, что это, по сути, его миссия", - сказала журналистам дипломат на премьере.

В беседе с ТАСС Бурляев отметил, что снимает документальные фильмы только о "судьбоносных людях" в его жизни. Например, в 2023 году вышла его документальная картина "Боже! Чувствую приближение твое!" о творчестве режиссера Андрея Тарковского. "И тут я подумал, а как же Никита Михалков? Он ведь человек моей судьбы: 66 лет мы с ним знакомы и дружим, с 13 наших лет. Он же в моем трехтомнике упоминается через страницу, я все время пишу об этом удивительном человеке. Так мы решили снять фильм "Никита", - поделился режиссер.

Изначально, по словам автора картины, четыре года назад им была написана одноименная повесть, которую лично Михалков назвал "правдивой", но усомнился в том, что она может быть интересна широкой аудитории. "Тогда я понимал, что он ошибается, поскольку и повесть, и в дальнейшем уже фильм охватывают 66 лет жизни Никиты Сергеевича, 66 лет испытаний, которые прошла наша страна. За это время вместе с ней он сам проходил испытания на прочность. Так что я считаю этот фильм очень полезным открытием для полноты опыта", - приоткрыл Бурляев историю появления этой картины. Он добавил, что на ее создание ему понадобилось более года.

По словам народного артиста РФ, фильм не представляет собой серию интервью с режиссером, скорее - "интимную беседу двух друзей". Он также выразил уверенность в том, что, несмотря на большое количество снятого и написанного про Михалкова, именно эта работа приоткрывает в нем "такие духовно-интимные грани", которые, возможно, не были замечены прежде.

"Я задавал ему такие вопросы, которые обычно не задают. Мы трогаем вопросы жизни и смерти, бессмертия и вечности, греха и святости. И самое главное, что это не интервью, не обычный документальный фильм, а нечто близкое к художественности, где есть главный герой, который интересен людям, и они открывают в нем что-то новое", - рассказал режиссер.

Он также отметил, что у каждого художника - "одна песня души, и он ее исполняет в своих фильмах". "По ходу фильма я задаю Никите вопрос: главная тема жизни и творчества Тарковского - жертва, <…> а какая твоя песнь души? И он ответил именно то, что я уже для себя сформулировал: "Любовь". А я к ней добавил: "И поиск общей гармонии", - рассказал режиссер.

По мнению Бурляева, в его профессиональной биографии ему не встречались режиссеры, которые подобно Михалкову столь совершенно "выстраивали роль": "Даже Тарковский, Герман, Тодоровский. Они просто мне давали сценарий, и я играл. Иногда они как-то направляли. А он каждому актеру из "12" выстроил роль, он показал каждому, как нужно играть. Это удивительная личность. Главное - он любит людей. Я открыл это для себя сейчас, когда мы с ним вместе начали работать над "12". Полгода абсолютно изнурительных репетиций в ковид. Закончив работу над спектаклем, мы стали ездить с ним по всей России - уже проехали 43 города, и сейчас у нас в плане еще шесть городов", - поделился артист.