Минкультуры окажет содействие "Ленфильму" в разработке антикризисных мер

Министерство поможет киностудии в вопросах кинопроизводства, фестивальной деятельности и культурных мероприятий

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство культуры России примет участие в подготовке антикризисного плана для киностудии "Ленфильм". Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Если студия стала частью региональной повестки, это не значит, что федеральное ведомство не будет помогать. <…> Все, что касается долгов - сложнее. <…> Строчки на погашение долгов у Министерства культуры РФ не существует. Тем не менее, это не отменяет того, что мы будем помогать нашим коллегам создавать кризисный план, как и перечень мероприятий, которые мы должны поддержать в дальнейшем", - сказала она. Любимова отметила, что Минкультуры окажет содействие в вопросах, касающихся кинопроизводства, фестивальной деятельности и проведения культурных мероприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов о передаче "Ленфильма" в собственность города. Работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

"Ленфильм" - старейшая киностудия в России, которая ведет свою историю с 1914 года. Ее прославили такие культовые советские и российские фильмы, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Валерий Чкалов", "Петр Первый", "Собачье сердце", "Человек-амфибия", "Золушка".