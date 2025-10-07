Самарский театр оперы и балета открыл гастроли в Бангкоке оперой "Флория Тоска"

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Броварник/ ТАСС

БАНГКОК, 8 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича открыл гастроли в Бангкоке оперой Джакомо Пуччини "Флория Тоска" в главном зале Культурного центра Таиланда, передает корреспондент ТАСС с места события.

На гастроли в Таиланд для участия в Бангкокском фестивале танца и музыки также приехали 80 музыкантов оркестра театра. "Мы удостоились такой чести, что представляем свой родной театр, наш регион и Россию в целом такими масштабными гастролями. Это своего рода миссия для нас - достойно выступить на таком престижном фестивале и показать русское искусство. Всей труппой мы приехали на эти гастроли, которые готовились почти три года. Лично я впервые выступаю в Таиланде, мне очень нравится Бангкок, дружелюбие и отзывчивость тайцев. Я получаю большое удовольствие от каждого часа пребывания здесь. Например, сегодня водитель повез нас в объезд через какие-то районы, куда я бы никогда не попал. Они так сильно отличаются от парадных больших улиц, и это так интересно, там - настоящая жизнь", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

"Мы очень надеемся, что эти гастроли позволят обратить на нас внимание. <...> Мы надеемся, что мы понравимся, что нас снова пригласят. Мы всегда открыты. Мы считаем, что музыка - это самый лучший способ такой дипломатии. Это то, что все понимают и чувствуют", - добавил российский дирижер.

Партию героини Флории Тоски спела заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, исполняющая ее более 10 лет. "Я не в первый раз в Бангкоке, как раз 11 лет назад я здесь исполняла эту партию. За эти годы в этом зале акустика не изменилась, она здесь потрясающая, несмотря на то, что это огромный зал, вмещающий две тысячи зрителей. Не каждый оперный театр может гордиться такой акустикой. Для оперного исполнения это то, что нужно. Публика здесь, конечно, грандиозная. Мы старались донести до нее сюжет таким образом, чтобы, даже несмотря на субтитры (на английском и тайском языках - прим. ТАСС), было понятно, о чем мы поем", - поделилась певица в беседе с корреспондентом ТАСС.

Самарский театр будет выступать в Бангкоке в рамках своего участия в 27-м Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке до 12 октября. На таиландской сцене театр также покажет оперу "Аида", балет-притчу "Три маски короля" и балет-феерию "Щелкунчик" в музыкальном сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра.

О Бангкокском фестивале

Бангкокский фестиваль танца и музыки проводится ежегодно с 1999 года и является одним из главных культурных событий столицы Таиланда. За последние 25 лет в нем приняли участие более 40 творческих коллективов, среди которых представляющие Россию Мариинский театр, Московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр "Кремлевский балет", Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, театр "Геликон-опера". В сентябре 2024 года Балетная труппа Государственного академического Большого театра России впервые выступила в Таиланде, представив местной публике в рамках фестиваля спектакль "Лебединое озеро".