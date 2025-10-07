AFP: опера Версаля поставит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ

Пьеса получила название "Астролог, или Ложные предсказания"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Королевская опера Версальского дворца поставит в 2026 году пьесу, написанную искусственным интеллектом (ИИ) в стиле французского драматурга Мольера (1622-1673). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, произведение находится на этапе создания, его премьера состоится в мае 2026 года.

Пьеса получила название "Астролог, или Ложные предсказания". В основе сюжета история отца-звездочета, предсказывающего своей дочери полный процветания брак с мужчиной, которого она не любит. Служанка пытается помешать этому браку.

"Это пьеса, которую Мольер вполне мог бы написать, - приводит агентство слова Пьера-Мари Шовена, заместителя председателя Сорбонны, при поддержке которой реализуется проект. - Мы знаем, что драматург интересовался астрологией".

За создание пьесы отвечает модель искусственного интеллекта французского стартапа Mistral. Ее обучали на текстах Мольера и других произведениях XVII века. Экспертные комиссии проверят написанное на соответствие стилистике XVII века и соблюдение логики повествования. "Наша цель - показать, как искусственный интеллект может стать инструментом, усиливающим человеческое творчество", - отметил Шовен. Для создания декораций и костюмов ИИ обучили на картинах и зарисовках той же эпохи.

Пьеса задумана как фарс, в ней будут задействованы семь актеров и три музыканта. После премьеры в Версале она будет представлена и на других площадках.