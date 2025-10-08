В Челябинске с помощью ИИ "оживят" около 100 связанных с Есениным фотографий

Посетители выставки через визуальные образы деревни, природы и столичной жизни начала XX века смогут проследить жизненный путь поэта от рязанского села Константиново до Москвы и Санкт-Петербурга

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Экспозицию порядка 100 фотографий, связанных с поэтом Сергеем Есениным, также предметы быта, архивные документы представят три музея в Челябинске 18 октября. На основе фотоснимков можно будет посмотреть короткие видеоролики, созданные нейросетями, сообщил ТАСС министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"В Челябинске 18 октября открывается уникальная экспозиция "История русской души", созданная Московским государственным музеем Сергея Есенина, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным историческим музеем Южного Урала. Она приурочена к 130-летию со дня рождения Есенина. Сотрудничество трех музеев позволило сформировать основной визуальный ряд - порядка 100 фотографий, многие из которых будут "оживлены" с помощью искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, посетители выставки через визуальные образы деревни, природы и столичной жизни начала XX века смогут проследить жизненный путь поэта от рязанского села Константиново до Москвы и Санкт-Петербурга.

"Центральными и подлинными артефактами выставки станут десятки предметов из личной коллекции главного редактора альманаха "Есенинский вестник" Алексея Казакова. Это такие ценные экспонаты, как посмертная маска поэта, бюст и коллекция прижизненных изданий его книг. Для того чтобы воссоздать дух того времени, мы дополнили экспозицию предметами быта из наших собственных фондов", - сказал министр.

Сергей Есенин - один из наиболее популярных российских поэтов и один из крупнейших деятелей Серебряного века, его произведения стабильно занимают верхние строчки рейтингов различных читательских сервисов. Поэзию Есенина отличают тонкий лиризм, мастерство описания сельских пейзажей, жизни и быта русских крестьян. В разные периоды творчества в его стихотворениях находили отражение социал-демократические идеи, образы революции и Родины, деревни и природы, любви и поиска счастья.