Машков вручил студенческие билеты первокурсниками Школы Табакова

Народный артист РФ подчеркнул, что студентов ждет долгий жизненный путь
10:19
© Алиса Куликова/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Театральной школы Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков вручил студенческие билеты первокурсникам, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в Онегинском зале Дома-музея К. С. Станиславского.

"Для меня это абсолютно сакральное место, ведь все идеи совершено нового театра родились именно здесь. <…> Вас ждет долгий жизненный путь. Как все сложится в конечном итоге, никто не знает. Но ваши вера, желание и работоспособность обязательно дадут большие плоды. <…> И, прежде всего, речь идет о том, что вы обязаны стать личностью. Итак, желаю вам становиться людьми", - обратился к собравшимся в зале худрук.

Кроме Машкова, на церемонии присутствовали директор Музея МХАТ заслуженный артист РФ Павел Ващилин, народный артист РФ Сергей Угрюмов, заслуженный артист РФ Виталий Егоров и другие. "Вручать студенческие билеты в Онегинском зале Дома-музея К. С. Станиславского - символично и правильно. Первокурсники начнут свою профессиональную жизнь в месте силы для всего театрального сообщества. В дальнейшем студенты смогут вернуться и продолжить созидательное искусство: устраивать читки, поэтические и музыкальные вечера, играть спектакли, творить", - констатировал Ващилин.

О поступлении в Школу

Приемная кампания проходила в течение года в несколько этапов. Педагоги Школы Табакова ездили по разным городам России, чтобы самостоятельно прослушать абитуриентов.

Абитуриенты, прошедшие отбор, получают возможность не только бесплатно учиться, но и жить в столице - вуз берет расходы на себя.

Студентам будут преподавать не только общеобразовательные предметы - это необходимо для сдачи ЕГЭ, - но и узконаправленные дисциплины, например, степ, перкуссию, престидижитацию (искусство иллюзии) и другие. Из более чем 2 тыс. человек, подавших заявки на обучение, на первый курс были зачислены 25 абитуриентов из разных регионов России.

Школа талантов

Театральная школа Олега Табакова - единственное учебное заведение в России, в котором студенты уже с первых курсов получают возможность играть на сцене вместе с профессиональными, опытными артистами. После пяти лет обучения выпускникам выдают сразу два документа: о среднем общем и высшем образовании.

Поступить в школу могут только те абитуриенты, которые в год набора закончили 9 или 10 класс. Набор проводится по регионам России один раз в два года. 

