Театр на Таганке выпустит семейный спектакль про трех поросят

Режиссер Кирилл Вытоптов сообщил, что дети увидят закулисье и даже сами примут участие в создании спектакля

Редакция сайта ТАСС

© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьера постановки Кирилла Вытоптова для всей семьи "Три поросенка. Ой" состоится на Новой сцене Театра на Таганке 25 и 26 октября. В основе работы - сказка Сергея Михалкова "Три поросенка", передает корреспондент ТАСС с предпоказа спектакля.

"Мы сохраняем оригинальный сюжет про трех братьев-поросят, которым нужно строить дома и спасаться от волка, но переносим его в новые обстоятельства. В нашей версии история разворачивается прямо в театре. Дети увидят закулисье, узнают, как рождается спектакль, и даже сами примут участие в его создании. Это редкая возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз", - поделился с журналистами режиссер.

О постановке

Кроме того, как замечает Вытоптов, работа "Три поросенка. Ой" наполнена аллюзиями, шутками, вызывающими ассоциации, - это позволяет подключиться к происходящему на сцене и старшей публике. "В новых героях и ситуациях зритель сможет узнать себя. Такой поворот истории будет интересен как детям, так и взрослым", - добавил он. Идейными вдохновителями постановки выступают внучки Сергея Михалкова - Анна и Надежда.

Над созданием спектакля также работали художник по свету Иван Виноградов, режиссер по куклам Максим Кустов, хореограф Ксения Михеева, композитор Настасья Хрущева. Музыкальным руководителем стал Армен Погосян, за видеопродакшен отвечает Илья Старилов. Помощник режиссера - Ирина Рахметова. Автор сценической версии - драматург Мария Трегубова, она же трудилась над постановкой в качестве художника.

"В смысловой и художественной эстетике мне хотелось оттолкнуться от свежести и простоты, которые несут в себе детские рисунки и поделки. В их наивности всегда есть точное попадание в смысл и эмоцию. А еще - условное, игровое начало. Дети в зале станут не только свидетелями создания спектакля, но и его соавторами. Правила сочиняются на ходу, и каждый участник привносит что-то свое: от конфетного фантика или рисунка до совета или игры на баяне. Все переплетается: реальность и вымысел, смех и страх… И в конце из всего этого сумбура выкристаллизовываются простые, но очень важные истины", - отметила Трегубова после предпоказа спектакля.

В постановке Вытоптова используются мультимедийные технологии, драматический театр сливается с театром кукол. "Это не просто спектакль, а настоящее театральное событие: здесь маленькие зрители смогут почувствовать себя художниками, соавторами и даже волшебниками. А главным рассказчиком (и режиссером) истории неожиданно станет тот, кого все привыкли бояться - Волк. Может быть, именно его взгляд поможет заново услышать добрые уроки сказки: о лени и труде, о страхе и смелости, о справедливости и прощении", - констатировали в пресс-службе театра.

Актерский состав

В "Три поросенка. Ой" заняты Александр Резалин (волк - пожилой актер), Екатерина Вострова (Ниф-ниф), Павел Комаров (Нуф-нуф ), Алексей Финаев-Николотов (Наф-наф), Евгения Стегний (Еж, Сестра 1), Анна Куклина (Зайчиха, Сестра 2, Красная шапочка), Кристина Грубник (Сестра 3), Константин Любимов (Бабочка, Мушкетер 1), Роман Серков (Комар, Мушкетер 2, Семеро Козлят), Олег Евтеев (Мышь, Мушкетер 3, Доктор), Дарья Десницкая (Гриб), Алла Смирдан (Бабушка). Голос Волка - Сергей Епишев/Василий Уриевский.

Во время спектакля звучит музыка в исполнении Дмитрия Поминова (аккордеон), Ильи Мовчана, Варвары Гутовой (скрипка), Федора Тишкевича, Антона Булкина (виолончель). "Три поросенка. Ой" - совместный проект Театра на Таганке и М_Фабрики детского контента. Организатором выступает Российский фонд культуры.

Как заключила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, работа "Три поросенка. Ой" станет первым кукольным спектаклем на сцене театра для семейного просмотра. Кроме октября, показы постановки пройдут 2, 3 и 4 ноября, а также 13 и 14 декабря.