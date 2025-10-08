Умер театральный критик Алексей Бартошевич

Ему было 85 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Советский и российский театральный критик, заслуженный деятель науки России, автор книг о Шекспире Алексей Бартошевич умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС).

"Да, его действительно не стало", - сказал собеседник агентства, уточнив, что прощание, вероятно, пройдет в Учебном театре ГИТИСа. Дата и место похорон будут известны позже.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).