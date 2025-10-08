Россиянка впервые с 2022 года выступила с лентой страны на "Миссис Вселенная"

Жительница Москвы Оксана Ильичева завоевала один из главных титулов, став "Четвертой вице-миссис Вселенная"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка завоевала титул "Четвертая вице-миссис Вселенная" на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2025" (Mrs Universe). Впервые с 2022 года представительница России смогла выступить с лентой своей страны, сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"Сегодня, 8 октября, в Маниле (Филиппины) состоялся финал международного конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2025" (Mrs Universe). Впервые с 2022 года представительница России смогла выступить с лентой своей страны, что стало наивысшим доказательством того, что красота остается вне политики", - рассказали организаторы.

Россию представляла 42-летняя жительница Москвы Оксана Ильичева, которая завоевала один из главных титулов, став "Четвертой вице-миссис Вселенная".

"Я все еще не могу поверить, что мне удалось войти в топ-5 финалисток одного из самых строгих и престижных конкурсов красоты в мире. Опередить 120 самых красивых, успешных и талантливых женщин было непросто, но гордость за то, что я стала первой за последние четыре года россиянкой, которая смогла представить на конкурсе свою страну, придавала мне сил", - рассказала Ильичева.

Ильичева родилась в деревне в Брянской области, в многодетной семье, ее мама была дояркой. Сегодня она управляет собственным бизнесом, имеет титулы "Первая вице-миссис Россия - 2025" и "Четвертая вице-миссис Вселенная". Замужем, воспитывает сына.

Конкурс "Миссис Вселенная - 2025" (Mrs Univers 2025)проходил в Маниле с 1 по 8 октября. За победу боролись 125 участниц в возрасте от 18 до 60 лет со всего мира.