Поэт Ницберг: сложные времена рождают великое искусство

Лауреат литературных премий добавил, что "в спокойные времена искусство - это роскошь"

Александр Ницберг © Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 8 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Времена обострения конфликтов рождают великое искусство, заявил ТАСС поэт, переводчик, лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии, Александр Ницберг.

"Конечно, потому что в спокойные времена искусство - это роскошь. Художники и поэты расслабляются. Но когда они испытывают большое давление со всех сторон - и на мир в целом, и на них самих как на людей, у них возникает мощная реакция. Но это не просто крик, а крик, переработанный в выдающиеся произведения искусства", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, рождают ли конфликтные времена великие произведения искусства.

В стихах советских поэтов времен Великой Отечественной войны, продолжал литератор, наблюдается необычайная "четкость, чеканность, доведенная до предела ясность". Они создавали "порядок, стержень и красоту и находили покой даже в самых тяжелых условиях".