Поэт Ницберг: литература способна наводить мосты во времена конфликтов

Лауреат литературных премий добавил, что на Западе большая часть интеллигенции аффилирована с системами государственных грантов, и представители культурной элиты "могут оказаться под обстрелом, если скажут что-то не то"

ВЕНА, 8 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Литература и искусство в целом способны наводить мосты между людьми в условиях обострения конфликтов, заявил ТАСС поэт, переводчик, лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии Александр Ницберг.

"В этом я вижу свою цель, я на это надеюсь", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли литература способствовать установлению взаимопонимания между народами во времена обострения конфликтов.

Вместе с тем он отметил, что на Западе большая часть интеллигенции аффилирована с системами государственных грантов, а значит - и с политической повесткой, в результате чего представители культурной элиты "могут оказаться под обстрелом, если скажут что-то не то".

Поскольку представители интеллигенции западных стран сильно зависят от государственной поддержки, им невыгодно противостоять местной антироссийской пропаганде, пояснил Ницберг. "Даже те люди из числа творческой интеллигенции на Западе, которые симпатизируют не то что России, а самому процессу налаживания диалога, могут очень быстро оказаться под обстрелом (подвергнуться остракизму со стороны местных политиков и "лидеров мнений" - прим. ТАСС). Многие из них, как мне кажется, находятся под воздействием пропаганды. Они могли бы понять, что это пропаганда, но им это невыгодно", - сказал он.

В то же время, отметил литератор, России в текущих условиях следовало бы активизировать практическую работу в области культурной дипломатии. "Когда речь идет о практических шагах, многие инстанции в России, как мне представляется, в недостаточной степени понимают важность налаживания подобных культурных мостиков и пытаются действовать более прямолинейно, какими-то политическими методами", - полагает он.