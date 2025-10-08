В Москве прошел первый заключительный концерт "Русской фортепианной школы"

Он состоялся в Большом зале консерватории

Редакция сайта ТАСС

© София Кудряшова/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один из двух заключительных концертов второго сезона проекта "Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее" состоялся в Большом зале Московской консерватории, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня один из двух чудесных вечеров, когда можно погрузиться в мир талантов и их вдохновенной интерпретации: сначала - в сочинения классиков, а затем - в произведения молодых музыкантов, в которых чувствуется дыхание нового времени. <…> В Московской консерватории выступили юные пианисты, делающие первые шаги к вершинам мастерства, и музыканты, уже прославившие Россию во всем мире", - сказала в среду со сцены ведущая концерта Самира Латып.

Она отметила, что проект за три года обрел большую аудиторию и стал значимым культурным явлением в музыкальном пространстве. "Наш проект собрал большую аудиторию слушателей и объединил поколения исполнителей. Мы опубликовали более 500 музыкальных видео пианистов-амбассадоров с общим охватом свыше 45 млн просмотров, провели 17 концертов в России и Беларуси, 10 из которых - на этой исторической сцене. По завершении сезона количество видеозаписей достигнет 700, и это станет мировым рекордом по количеству контента на один проект", - подчеркнула ведущая.

О концерте

Первое отделение программы открыла выпускница Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Василисса Третьякова. В ее исполнении прозвучали два номера из "Трансцендентных этюдов" композитора Сергея Ляпунова. По мнению критиков, это один из наиболее интересных и недооцененных циклов фортепианных этюдов конца XIX - начала XX века.

Далее выступил пианист Максим Милославский, исполняя на фортепиано "Венгерскую рапсодию №6" Ференца Листа, "Этюд-картину ор.39, №6" Сергея Рахманинова и "Вечерние грезы" ор. 19 №1 Петра Чайковского. Первое отделение концерта завершал студент Московской государственной консерватории Владимир Ронин. Он играл произведения Франца Шуберта и Ференца Листа "Мельник и ручей" и "Лесной царь", а также композиции Фредерика Шопена "Ноктюрн до минор, ор.48" и "Этюд ор.25, №12".

Во втором отделении играли пианисты, ранее уже получившие признание, - Владимир Петров и Филипп Копачевский. "Прелюдия си-минор, BWV 855a" Иоганна Баха и Александра Зилоти, "Три прелюдии: ор.23, №2, ор.32, №5 и №12" Сергея Рахманинова, "Скерцо №3, ор.39" и "Соната №3 ор. 58" Фредерика Шопена прозвучали в исполнении Владимира Петрова.

В завершении вечера Филипп Копачевский сыграл "Полонез ля-бемоль мажор, ор.53", "Вальс до-диез минор, ор.64", "Вальс ре-бемоль мажор, ор.64" Шопена, менуэт "Минувшие дни" Эдварда Грига, "Венгерский танец" №4 фа мажор и "Венгерский танец" №6 ре-бемоль мажор Иоганна Брамса.

ТАСС - генеральный информационный партнер.