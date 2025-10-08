На Чукотке преподаватели Московской консерватории будут учить музыке детей

Педагоги допобразования также смогут стать участниками стажировок и мастер-классов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве с ректором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского подписано на Чукотке, преподаватели будут учить детей музыке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

"Продолжаем работу по развитию дополнительного образования в округе: уже рассказывал о наших договоренностях с ГИТИСом. Подписал еще одно соглашение о сотрудничестве - с ректором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александром Сергеевичем Соколовым. Договоренность с Консерваторией позволит сделать музыкальное образование в округе эффективнее: дети получат возможность учиться у лучших специалистов страны, которые будут приезжать на Чукотку", - написал губернатор Чукотки.

Кроме этого, преподаватели дополнительного образования смогут стать участниками стажировок и мастер-классов.