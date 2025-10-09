Хабаровский музыкальный театр отказался от восстановления спектаклей после пожара

Было решено сосредоточиться на выпуске новых спектаклей

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Коллектив Хабаровского краевого академического музыкального театра перестал восстанавливать прежние спектакли после масштабного пожара, произошедшего в октябре 2024 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток" художественный руководитель театра, член экспертного совета национальной театральной премии "Золотая маска" Никита Туранов.

"Пожар уничтожил в принципе почти все. Грубо говоря, нет ни одного спектакля, который бы уцелел. Либо частично костюмы [утрачены], либо частично декорации, либо частично реквизит. Мы попытались что-то воссоздать и восстановить спектакли, и 3-4 спектакля восстановили. Но поскольку у нас была раньше большая сцена, была оркестровая яма, - оказывается, это роскошь в наших реалиях - то восстанавливать спектакли мы перестали, потому что невольно и зрители, и мы сравниваем с тем, как было, и надо признать, что сравнение не в нашу пользу", - сказал Туранов.

Театр решил сосредоточиться на выпуске новых спектаклей - балете, опере в разных концертных вариациях. Это необходимо для сохранения разножанровой труппы театра, пояснил Туранов. Часть коллектива поет классику, другая - только эстраду и важно, чтобы в постановках была задействована вся труппа, чтобы исполнялся разный репертуар.

"Сейчас мы более-менее наработали репертуар, потому что, условно говоря, когда после пожара <...> нам предложили приехать во Владивосток, нам нечего было везти, нам не во что было одеть ни артистов хора, ни артистов балета, нам нечего было исполнять. Сегодня я могу сказать, что мы выпустили за театральный сезон порядка 15 новых названий", - сказал Туранов.

Будут рады любому зданию

Пожар в академическом музыкальном театре в Хабаровске произошел 3 октября 2024 года, открытое горение ликвидировали на площади 4 тыс. кв. метров. Полностью пожар потушили спустя два дня. Здание сильно пострадало, конструкции восстановлению не подлежат, планируется снос.

"Артисты ждут возвращения в свой театральный дом, как и все хабаровчане, которые скучают по театру. И вы знаете, существует несколько вариантов, несколько проектов театра. И в интернете одно время бурно и хабаровчане, и сотрудники театра обсуждали, каким же будет он. На сегодня хочу сказать, что все артисты, все служители театра будут рады любому утвержденному макету здания театра. Все хабаровчане, вся театральная Россия, все ждут одного - сноса здания сгоревшего и возведения нового театра", - сказал Туранов.

В сентябре заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых сообщал ТАСС, что работы по сносу здания музтеатра завершат до конца 2025 года. На этом месте собираются возвести новый театр.

Художественный руководитель театра выразил благодарность всем, кто помогает учреждению, представителям всех концертных площадок, которые предложили свои пространства для репетиций и выступлений. "Это и дом офицеров, и дворец культуры профсоюзов, и городской дворец культуры. <...> Это правда нелегко, когда вдруг в здание заходит 150 человек со своими костюмами, со своими инструментами - целый огромный коллектив", - сказал Туранов. 11 и 14 октября на сцене Дворца культуры профсоюзов в Хабаровске состоится премьера оперетты "Сильва". Туранов рассказал, что оркестровую яму для этой постановки "создадут", сняв первые четыре ряда зрительских кресел.