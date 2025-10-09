"Ленфильм" открыл выставку "Русский Гамлет" к столетию Смоктуновского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося актера Иннокентия Смоктуновского, открылась на киностудии "Ленфильм", передает корреспондент ТАСС. Особое внимание в экспозиции уделено его знаковой роли - принца Датского в экранизации шекспировской трагедии "Гамлет", снятой режиссером Григорием Козинцевым в 1964 году.

"Выставку мы назвали "Русский Гамлет". Эта роль принесла мировую славу Иннокентию Смоктуновскому. Но мало кто знает, что поначалу [он] не соглашался на эту роль, и Григорий Козинцев его долго уговаривал", - сказала на открытии генеральный директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко. Она отметила, что над выставкой трудилась большая команда, которая постаралась в деталях рассказать о жизненном пути Смоктуновского и самых ярких образах, созданных им в кино.

В открытии приняла участие внучка Иннокентия Михайловича - актриса театра и кино Анастасия Смоктуновская. "Дедушку называли гениальным артистом, и также он воплощал именно гениальных героев - Чайковский, Людовик XIV, Гамлет. <…> Это такие персонажи, которые будут вечно", - сказала она.

На выставке представлены архивные материалы киностудии "Ленфильм", подлинные костюмы и декорации из фильмов, документы и фотографии из архива Музея МХАТа и личного архива семьи Смоктуновского. Часть экспозиции посвящена режиссеру Козинцеву, 120-летие которого отмечается в 2025 году. Среди особо ценных экспонатов - награда с кинофестиваля в Венеции 1964 года, где "Гамлет" был удостоен специальной премии.

Голос в гримерке и замковый лабиринт

На первом этаже "Ленфильма" расположился замок "Эльсинор", а изюминкой инсталляции стали башенные часы, которые использовались во время съемок "Гамлета". Один из павильонов оформлен, как советская гримерка, в нем представлены артефакты из семейного архива: афиши, программы, буклеты к спектаклям и фильмам, фотографии с близкими, эскизы костюмов, ракетки для настольного тенниса, запонки и другие личные вещи. "Одним из решений было воссоздание гримерного зеркала, через которое проявляется сам Иннокентий Смоктуновский. <…> Мы "оживили" с согласия родственников его речь с его цитатами. Его самые важные крылатые выражения, которые повлияли на его актерскую карьеру, которые он сам выделял, зритель может услышать", - рассказала ТАСС куратор выставки Елизавета Кийко.

На втором этаже центром экспозиции является средневековый стол, вдохновленный фильмом Козинцева: с одного его края - фигура молодого Смоктуновского, напротив - Гамлета. "По бокам стоят стулья - настоящие, 1964 года, которые использовались при съемках фильма. Стол мы воссоздали. Здесь мы проводим параллель между личностью Смоктуновского и образом Гамлета: что он взял от Гамлета, что в Гамлете от Смоктуновского. Обе эти фигуры [соединяет] красная нить, подтверждая, что и в том, и в другом есть частичка друг друга", - пояснила куратор. На столе, через который проходит нить, - листы со "сценами", где изложены факты из биографии актера."

"Второй этаж выстроен в духе замкового лабиринта. Мы проходим путь его жизни, начиная с войны", - рассказала Кийко. В январе 1943 года Смоктуновского призвали в армию и отправили на фронт. Он участвовал в сражениях при Курской дуге, в форсировании Днепра, в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 года попал в плен под Житомиром, через месяц бежал. После того, как его выходила украинская крестьянка, присоединился к партизанам. Войну закончил в немецком Гревесмюлене в звании старшего сержанта. Среди его боевых наград - орден Отечественной войны I степени и две медали "За отвагу".

Также на выставке показаны основные образы Смоктуновского в театре и кино. Особый акцент сделан на князе Мышкине в спектакле БДТ и лейтенанте Фарбере из фильма "Солдаты" - первой его крупной роли в кино. Раздел под названием "Гамлет" полностью посвящен легендарной картине: посетители увидят оригинальные костюмы, фотографии и реквизит со съемок. Часть экспозиции - вырезки из газет и журналов со статьями, комментариями, мнениями и цитатами современников актера о нем, его мастерстве и вкладе в искусство.

Выставка подготовлена киностудией "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры РФ и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Она продлится по 22 ноября. В рамках дополнительной программы состоятся лекции о Смоктуновском, поэтические вечера и кинопоказы с последующим обсуждением с экспертами.