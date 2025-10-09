В Москве 12 ноября выступят артисты из Казахстана в рамках госвизита Токаева

Астана не называла официально сроков визита главы Казахстана, указывая, что он пройдет в ноябре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Гала-концерт мастеров из Казахстана, как центральное событие Дней культуры республики в РФ, пройдет 12 ноября в рамках государственного визита в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в министерстве культуры и информации Казахстана. Ранее Астана не называла официально сроков визита в РФ главы Казахстана, указывая, что он пройдет в ноябре.

"Центральным событием Дней культуры станет концерт мастеров искусств Казахстана, который состоится 12 ноября в Государственном академическом Большом театре. Гала-концерт пройдет в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Дни культуры Казахстана в России пройдут в октябре-ноябре 2025 года.

По данным казахстанского министерства, Дни культуры стартуют 10 октября. Казахстан представит работы скульпторов, живописцев, а также театральные и кинематографические работы. 10 октября - 23 ноября в Новой Третьяковской галерее пройдет выставка "Шедевры искусства Казахстана", где будут выставлены 43 работы казахстанских скульпторов и живописцев из коллекции Государственного музея искусств республики. Также состоятся Дни казахстанского кино. 10 октября в Москве в кинотеатре "Поклонка" зрителям продемонстрируют военный фильм "Время патриотов", а также кинокартину "Лето 1941-го года". 13 октября на сцене Малого театра состоится показ спектакля "Парасат майданы" - психологической драмы, повествующей о внутреннем мире и духовных ценностях человека, указали в Минкультуры.

Отмечается, что в мероприятиях Дней культуры примут участие представители интеллигенции России и Казахстана, ученые, писатели, члены дипломатического корпуса, творческих союзов, а также представители казахской диаспоры, подчеркнули в министерстве.

В сентябре ТАСС сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, что Токаев намерен в рамках госвизита в РФ принять участие в форуме межрегионального сотрудничества двух государств.